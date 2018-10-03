Жена Тарасова рассказала фанатам, как нужно восстанавливаться после родов
3 октября 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Костенко стала мамой в июле этого года. Через шесть дней после родов она уже хвасталась стройной фигурой. Сегодня жена футболиста сообщила о своем самочувствии и поделилась трогательным фото с малышкой.
По ее словам, еще в роддоме ей подобрали корсет, но она его носила лишь восемь дней. Почувствовала себя неважно, решив, что виноват именно корсет. Тарасова начала ходить в бассейн и посещать сауну и хамам. Также женщина начала заниматься фитболом, что помогло ей привести в тонус мышцы ног. Ну а поскольку Настя и до беременности следила за своим питание, мнять ей в своем рационе ничего не понадобилось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес