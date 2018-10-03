Как Николая Баскова нашли в холодильнике Ирины Аллегровой

Николай Басков вспомнил, как едва не умер во время вечеринки, которую организовала Ирина Аллегрова у себя дома.Популярный певец нечаянно закрыл себя в холодильнике и не мог выбраться полчаса.

Николай очень ценит профессионализм "Императрицы", но видя ее, ему тут же вспоминается ее холодильник. Как отметил в интервью Басков, "это полноценная комната с герметичной дверью и уходящими за горизонт полками". Он был сильно им впечатлен, решил зайти внутрь, а дверь за ним и захлопнулась. Он пытался позвонить, но мобильный телефон там не брал. "Сижу в ледяной комнате, кричу", - признался Басков. Хорошо, что гости заметили его отсутствие, по ботинкам в коридоре поняли, что из дома он не уходил. Ирина Аллегрова тогда сильно ругалась за его легкомыслие.