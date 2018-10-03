Актриса Анастасия Макеева, год назад пережившая развод с музыкантом Глебом Матвейчуком, высказалась о его творчестве. Может быть актриса и не сказала бы вообще ничего о бывшем супруге, но ее напрягли публикации о рождении у Матвейчука дочки.

"Когда Глеб ушёл из Ихс и перестал писать музыку для Кино, он превратился в клоуна в новогоднем шоу, кривляющего рожи на потребу публики", - высказалась о творчестве музыканта актриса.

После рождения дочки у Глеба Матвейчука в СМИ появились заголовки с упоминанием Анастасии Макеевой и даже фотографии с ней, а с не с нынешней возлюбленной музыканта. Настю это возмутило.

Макеева отпубликовала в Инстаграм фото обложки журнала и написала пост: "Наверное, я бы испытывала некий дискомфорт, если бы я родила дочь, а фото везде ставят бывшей жены, а любимого называют даже не по имени, а «бывший»", - поделилась Макеева.

По словам Анастасии, в новостях при любом упоминании ее имени выскакивает то, что вряд ли сейчас надо Глебу. Поклонники Макеевой попытались ей объяснить, что "его имя мало кому о чем говорит, а вот благодаря твоему имени, люди начинают понимать о ком речь".

По признанию Макеевой, до развода она следила за творчеством Глеба Матвейчука, и считала его "трепетным и неповторимым". А сейчас считает: "Когда Актер уходит из Театра ради денег и Славы, к великому сожалению, творчество заканчивается, ибо духовный рост артисту даёт театр, и все это знают, и он тоже. Именно поэтому многие артисты зарабатывая за один день съёмок двухмесячную з/п в театре, все же не уходят из театра".