Юморист Евгений Петросян, которому предстоит развод с женой Еленой Степаненко, обратился с призывом о помощи. По словам юмориста, развелись мошенники, которые "поставляют" в СМИ ложную информацию о событиях в его жизни. Жена Петросяна Степаненко отменила концерты из-за болезни

Один из них представляется Сергеем Лавровым - предупредил Петросян и посоветовал не верить этому мошеннику. Юморист разместил в Инстаграм видео, в котором говорится: "Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый «псевдоним», не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этому человеку: «Нет!»".

"Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно в трудный момент, старается поживиться. Или ещё хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию", - рассказал Петросян. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)2 Окт 2018 в 7:12 PDT

Развод - дело тяжелое. Вот и пока еще законная супруга юмориста артистка эстрады Елена Степаненко захворала. Так в Брянске несколько дней назад отменялось ее выступление.

А у Петросяна обычно настроение хорошее. Вот фото свидетельствует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)2 Окт 2018 в 12:23 PDT

На работу поехал.