Барановская опубликовала фото подросших сыновей и дочки Аршавиных

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала семейное фото. Семья Юли сейчас - она и трое детей. Барановская жила с футболистом Андреем Аршавиным без регистрации брака и родила двух сыновей и дочку. "Этому нет оправдания, его нельзя назвать папой", гражданская жена об Аршавине

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)30 Сен 2018 в 7:42 PDT

Старший сын Артем появился на свет в 2005 году, ему 12 лет, дочка Яна родилась в 2008 году, ей 10 лет, младшему сыну Арсению исполнилось шесть лет, - сообщает teleprogramma.pro.

После ухода Аршавина из семьи к другой женщине Юлия воспитывает детей самостоятельно. Многодетная мама старается дать детям все возможное. Дочка Яна серьезно занимается танцами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)30 Сен 2018 в 12:57 PDT

Младший будущий футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)2 Окт 2018 в 10:05 PDT

Старший серьезно занят учебой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)1 Окт 2018 в 9:09 PDT

"Маме респект и уважуха!!! Прекрасные красивые дети самая сильная опора в жизни", - считают поклонники Барановской.

А Аршавин со своими детьми не общается.