Барановская опубликовала фото подросших сыновей и дочки Аршавиных
3 октября 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала семейное фото. Семья Юли сейчас - она и трое детей. Барановская жила с футболистом Андреем Аршавиным без регистрации брака и родила двух сыновей и дочку.
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Старший сын Артем появился на свет в 2005 году, ему 12 лет, дочка Яна родилась в 2008 году, ей 10 лет, младшему сыну Арсению исполнилось шесть лет, - сообщает teleprogramma.pro.
После ухода Аршавина из семьи к другой женщине Юлия воспитывает детей самостоятельно. Многодетная мама старается дать детям все возможное. Дочка Яна серьезно занимается танцами.
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Младший будущий футболист.
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Старший серьезно занят учебой.
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"Маме респект и уважуха!!! Прекрасные красивые дети самая сильная опора в жизни", - считают поклонники Барановской.
А Аршавин со своими детьми не общается.
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