Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой
2 октября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Максиму Галкину пришлось оправдываться перед поклонниками знаменитой супруги, пристыдившим юмориста за слова в адрес Аллы Пугачевой "моя красотка". Галкин разместил в Instagram фото любимой жены в короткой юбочке, демонстрирующей ее стройные ножки, и подписал снимок: "Моя красотка на репетицию собралась!".
Поклонники Аллы Борисовны восхищены, как молодо она выглядит. В последнее время Пугачева сильно похудела и постройнела. Новое фото Пугачевой стало хитом в сети. Но поклонники Примадонны считают, что комплимент 42-летнего Галкина 69-летней жене выглядит пошло. Хейтеры пишут, что "из уст мальчика в адрес бабушки" эта похвала звучит недопустимо. Галкин не остался равнодушным и ответил: Мальчик-то уже тоже в том возрасте, когда становятся дедушками! А фраза звучит от любящего мужа. Что же в этом пошлого?"
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Напомним, недавно дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте заявила, что готова стать бабушкой.
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