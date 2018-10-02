Жена Петросяна Степаненко отменила концерты из-за болезни

Артистка эстрады Елена Степаненко, которая подала на развод и раздел имущества с Евгением Петросяном, отменяет свои выступления из-за болезни. 29 сентября в Брянске должен был состояться концерт Степаненко. Но выступление московской артистки было отменено. "Пригрел на груди", Петросян жестко троллит Степаненко

Людям, кто купил билеты на концерт юмористки, объяснили отмену выступления болезнью Степаненко, сообщает teleprogramma.pro. Купленные билеты можно сдать. Что случилось со здоровьем знаменитости, не уточняется.

Новости о разводе Петросяна и Степаненко шокировали их поклонников. Интересы юмориста отстаивает звездный адвокат Сергей Жорин. "Мы уже вдвоём с Сергеем Викторовичем держим раздувающееся дело. По-моему, оно на века. Чувствую, будет много томов, которые составят библиотеку. Правда, мой адвокат другого мнения", - подписал Петросян фото, опубликованное в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)1 Окт 2018 в 8:14 PDT

Возможно, Степаненко переживает грядущий развод. Недавно артистка сильно похудела. Поползли слухи о молодой любовнице, которая несколько лет назад появилась у артиста.