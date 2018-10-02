Дочь Веры Глаголевой опубликовала семейные фото с мамой

Дочери актрисы Веры Глаголевой ежедневно вспоминают свою маму, которая умерла чуть более года назад.

30 сентября православные верующие отмечали праздник Веры, Надежды и Любови и матери их Софии.

Старшая дочь актрисы, у которой были тысячи поклонников ее таланта, Анна Нахапетова подобрала редкие семейные фотографии из своего архива и сделала видео, посвященное маме, - сообщает teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)30 Сен 2018 в 4:32 PDT

"Поздравляю всех с замечательным праздником — Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Для нашей семьи этот день всегда был, есть и будет, особенным! С твоим днём, наш ангел!" — подписала видео Анна Нахапетова.

О том, что у Веры Глаголевой онкология, знали только самые близкие друзья и родные. Актриса изо всех сил боролась за жизнь.





