Максим Галкин разместил в Instagram фото Аллы Пугачевой, одетой в молодежном стиле, подчеркивающем ее стройные ноги. "Моя красотка на репетицию собралась!", - подписал снимок Максим Галкин. Галкин и Пугачева появились на публике с детьми‍

Некоторые из подписчиков даже не узнали Примадонну, приняв ее за Кристину Орбакайте. Аллу Борисовну назвали примером для подражания и хвалят за умение быть на высоте всегда и во всем.