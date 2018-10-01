Максим Галкин показал "свою красотку"
1 октября 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин разместил в Instagram фото Аллы Пугачевой, одетой в молодежном стиле, подчеркивающем ее стройные ноги. "Моя красотка на репетицию собралась!", - подписал снимок Максим Галкин.
Некоторые из подписчиков даже не узнали Примадонну, приняв ее за Кристину Орбакайте. Аллу Борисовну назвали примером для подражания и хвалят за умение быть на высоте всегда и во всем.
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