Лещенко прокомментировал смерть Шарля Азнавура

Известный французский шансонье, поэт, композитор и актер армянского происхождения Шарль Азнавур ушел из жизни на 95-м году жизни, сообщает AFP в понедельник, 1 октября. Он скончался в своём доме на юге Франции.

Народный артист РСФСР, известный российский певец Лев Лещенко рассказал, кем являлся Шарль Азнавур для России, пишет НСН.

«Мы радовались, когда он приезжал в Москву, потому что его голос озвучил целую эпоху. Кинофильм "Тегеран", когда мы с ним познакомились. "Вечная любовь" — это бесконечно дорогая всем песня. Одна из самых популярных, наверное, песен нашего времени. Царствие ему небесное, что еще можно сказать. Он сохранил свой голос до преклонных лет, был во здравии и благополучии, прожил счастливую жизнь. Думаю, что его "там" примут с такой же радостью, как принимали здесь на земле», — рассказал Лещенко.