Глеб Матвейчук опубликовал первое фото с новорожденной дочкой

Глеб Матвейчук разместил в соцсети первые фотографии своей новорожденной дочери. Певец назвал жену и малышку "своими девочками" и сообщил поклонникам, что их выписали из роддома.

25 сентября Глеб и его возлюбленная Елена стали родителями. К прибытию "девочек" Матвейчук украсил квартиру воздушными шарами белого и розового цвета, а также накрыл сладкий стол. Елена Глазкова получила букет роз, которые были с нее ростом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глеб Матвейчук (@glebmatveychuk)30 Сен 2018 в 12:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Глазкова???????? (@eglazkova)30 Сен 2018 в 10:25 PDT