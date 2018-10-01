Глеб Матвейчук опубликовал первое фото с новорожденной дочкой
1 октября 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Глеб Матвейчук разместил в соцсети первые фотографии своей новорожденной дочери. Певец назвал жену и малышку "своими девочками" и сообщил поклонникам, что их выписали из роддома.
25 сентября Глеб и его возлюбленная Елена стали родителями. К прибытию "девочек" Матвейчук украсил квартиру воздушными шарами белого и розового цвета, а также накрыл сладкий стол. Елена Глазкова получила букет роз, которые были с нее ростом.
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