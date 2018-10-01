Марина Хлебникова экстренно госпитализирована после смерти бывшего мужа

Певица Марина Хлебникова угодила в больницу после скоропостижной смерти бывшего мужа. Артистка обнаружила первого мужа Антона Логинова в своей большой квартире мертвым в воскресенье поздно вечером.

После развода с Антоном Логиновым певица выходила замуж, родила дочь. Вместе с отцом дочки Доминики -гендиректором звукозаписывающей студии Михаилом Майданичем - они купили две смежные квартиры в доме премиум класса на Ратной улице. Но отношения не заладились, Хлебникова и Майданич расстались.

Первый же муж работал с певицей и на протяжении всех лет после развода находился рядом с Мариной. В декабре прошлого года Логинов перенёс тяжелейший инсульт, - сообщает "МК". Антон полностью не восстановился, стремительно худел, подскакивало давление, стали регулярными обмороки.

Логинов жил практически в соседнем доме. Но ему требовались уход и поддержка. Марина забрала бывшего мужа к себе. Антон перебрался к Марине с любимой кошкой породы мейкун. Ему стало лучше. Бывшие супруги вместе работали и отдыхали. Но многие замечали, что мужчина всё глубже погружался в депрессию. Как рассказала родственница Хлебниковой правоохранителям, умерла его любимая кошка, и мужчина стал сам не свой.

В субботу днём их видели в салоне красоты в Северном Бутово. Певица приводила себя в порядок. У Марины нарушение иммунитета, но она остается энергичной и жизнерадостной. В салоне красоты сотрудники заметили у мужа Хлебниковой грустные глаза. Все подумали, что он тоскует из-за кошки.

В воскресенье Марина занималась хозяйственными делами в квартире-студии. Антон остался один дома. Вернувшись домой, артистка обнаружила мужчину мертвым. Хлебниковой стало плохо. Она позвонила коллегам, с кем работала вместе с Антоном. Вызвала полицию и "скорую".

Ей пришлось вызывать для себя медиков и второй раз. Хлебникова так волновалась, что врачи не рискнули оставлять ее дома одну, увезли в клинику.