Галкин и Пугачева появились на публике с детьми‍

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе со своими детьми впервые за долгое время вышли в свет. Они посетили премьеру мультфильма, в котором глава семейства озвучивал сразу трех инопланетян.

Артисты вывели в свет пятилетних Лизу и Гарри. А чуть позже Максим Галкин на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал семейный портрет с мероприятия.

На снимке запечатлены Галкин с Пугачевой, их дочка и сын. Все они выглядят очень счастливыми и довольными. Под семейным фото Максим поделился впечатлениями от просмотра.

"Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьей!", - написал счастливый семьянин.

Не осталась в стороне и Примадонна. Алла Борисовна также продемонстрировала фото вместе с мужем и пятилетними близнецами, но - на красной дорожке , пишет Телепрограмма.