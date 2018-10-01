Галкин и Пугачева появились на публике с детьми
1 октября 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин и Алла Пугачева вместе со своими детьми впервые за долгое время вышли в свет. Они посетили премьеру мультфильма, в котором глава семейства озвучивал сразу трех инопланетян.
Артисты вывели в свет пятилетних Лизу и Гарри. А чуть позже Максим Галкин на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал семейный портрет с мероприятия.
На снимке запечатлены Галкин с Пугачевой, их дочка и сын. Все они выглядят очень счастливыми и довольными. Под семейным фото Максим поделился впечатлениями от просмотра.
"Давно не слышал, чтобы зал так дружно хохотал на мультфильмах. Всем рекомендую - очень здорово смотрится всей семьей!", - написал счастливый семьянин.
Не осталась в стороне и Примадонна. Алла Борисовна также продемонстрировала фото вместе с мужем и пятилетними близнецами, но - на красной дорожке , пишет Телепрограмма.
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