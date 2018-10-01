Актер Киану Ривз оригинально призвал быть добрее с животными
1 октября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Киану Ривз сфотографировался с футболкой в руках, на которой изображен его герой Джон Уик и собака, нарисованные в стиле аниме. На футболке напечатан слоган: "Будьте добры к животным, или я убью вас" (Be kind to animals, or I,ll kill you), - сообщает kp.ru.
Фото актера и благотворителя опубликовано на развлекательном интернет-портале Pikabu. Фотография Киану сразу стала мемом. Пользователи сетей предлагают свои поправки.
Актер, известный своей благотворительной деятельностью, таким образом в очередной раз обратил внимание на животных и призвал защищать их. Ривз не тратит заработанные деньги на элитные дома и автомобили, на дорогие украшения, о передает гонорары на поддержку благотворительным организациям, больницам, социальным учреждениям.
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