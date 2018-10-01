"Раньше у меня никогда не было свадьбы" - рассказала 46-летняя звезда Голливуда

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, продюсера и режиссера, одного из создателей сериалов "911" и "Американская история ужасов" Брэда Фэлчака. 46-летняя Гвинет Пэлтроу и 47-летний Брэд Фэлчак встречаются уже четыре года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)11 Июн 2018 в 2:00 PDT

Весной они объявили о скорой свадьбе. По признанию актрисы, раньше у нее никогда не было свадьбы. Торжество было скромным.

Таблоиды, публикующие информацию о жизни знаменитостей, пишут, что свадьба состоялась дома. Журнал People опубликовал, что свадебная частная церемония прошла в Хэмптоне.

Гостями торжества были кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас и ее муж гитарист Бенджи Мэдден, Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзан.

Брэд Фэлчак стал вторым мужем Гвинет Пэлтроу. Она развелась с музыкантом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, в браке с которым у них родились двое о детей. Но свадьбы с музыкантом у актрисы не было.

Теперь счастливая актриса опубликовала руку с колечком на пальчике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)30 Сен 2018 в 12:55 PDT