"Раньше у меня никогда не было свадьбы" - рассказала 46-летняя звезда Голливуда
Замужняя Гвинет Пэлтроу опубликовала одно свадебное фото
1 октября 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу тайно вышла замуж за сценариста, продюсера и режиссера, одного из создателей сериалов "911" и "Американская история ужасов" Брэда Фэлчака. 46-летняя Гвинет Пэлтроу и 47-летний Брэд Фэлчак встречаются уже четыре года.
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Весной они объявили о скорой свадьбе. По признанию актрисы, раньше у нее никогда не было свадьбы. Торжество было скромным.
Таблоиды, публикующие информацию о жизни знаменитостей, пишут, что свадьба состоялась дома. Журнал People опубликовал, что свадебная частная церемония прошла в Хэмптоне.
Гостями торжества были кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас и ее муж гитарист Бенджи Мэдден, Роберт Дауни-младший с супругой Сьюзан.
Брэд Фэлчак стал вторым мужем Гвинет Пэлтроу. Она развелась с музыкантом, фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, в браке с которым у них родились двое о детей. Но свадьбы с музыкантом у актрисы не было.
Теперь счастливая актриса опубликовала руку с колечком на пальчике.
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