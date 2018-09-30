Телеведущий Андрей Малахов - примерный семьянин. Год назад супруга Малахова Наталья Шкулева родила долгожданного сына. "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом!" — радуется телеведущий.

Ежедневно Малахова и шоу смотрят по телевидению обожающие его тетушки в разных регионах. А он еще и идеальный муж и идеальный отец. Супруга Малахова говорит, что единственное, в чем она ограничивает мужа - это сладкое.

Малахов, время которого расписано по часам, ложится спать не раньше, чем в час ночи, а в семь утра он уже на ногах. Просыпается рано пообщаться с сыном, которому скоро исполнится год. О сыне Александре и своем семейном счастье Малахов и Шкулева рассказали в программе "Когда все дома".

Молодые родители говорят, что с рождением сына вся их жизнь перевернулась. По слова главы семейства, малыш любят разные краны. Поэтому отец ранним утром принимает с сыном душ. Всей семьей они завтракают. Андрей поет сыну песни.

Малахов считает, что общение с ребенком - важнейший элемент воспитания.

Заниматься с малышом помогает мама Наташи. Но все в семействе Малаховых - Шкулевых работают. Без няни никак не обойтись.

Возможно, педагогический талант передался телеведущему от мамы. Его мама работает в детском саду в городе Апатиты Мурманской области много лет. Сын с женой никак не уговорят Людмилу Николаевну переехать к ним в Москву.

В комментариях к программу "Когда все дома" Малахова и его жену осыпали комплиментами.

Но и покритиковали: "Мне очень нравиться жена Андрея. Респект ей. А вот Андрей в последнее время вызывает сожаление и раздражение. перестань снимать виталин, шурыгиных и иже с ними. Ты талантлив и найди достойные темы. а то прямой твой эфир смотреть отвращение. чистая правда. ничего личного" (орфография и пунктуация сохранены)