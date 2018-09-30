Малахов: "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом"
30 сентября 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Андрей Малахов - примерный семьянин. Год назад супруга Малахова Наталья Шкулева родила долгожданного сына. "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом!" — радуется телеведущий.
Ежедневно Малахова и шоу смотрят по телевидению обожающие его тетушки в разных регионах. А он еще и идеальный муж и идеальный отец. Супруга Малахова говорит, что единственное, в чем она ограничивает мужа - это сладкое.
Малахов, время которого расписано по часам, ложится спать не раньше, чем в час ночи, а в семь утра он уже на ногах. Просыпается рано пообщаться с сыном, которому скоро исполнится год. О сыне Александре и своем семейном счастье Малахов и Шкулева рассказали в программе "Когда все дома".
Молодые родители говорят, что с рождением сына вся их жизнь перевернулась. По слова главы семейства, малыш любят разные краны. Поэтому отец ранним утром принимает с сыном душ. Всей семьей они завтракают. Андрей поет сыну песни.
Малахов считает, что общение с ребенком - важнейший элемент воспитания.
Заниматься с малышом помогает мама Наташи. Но все в семействе Малаховых - Шкулевых работают. Без няни никак не обойтись.
Возможно, педагогический талант передался телеведущему от мамы. Его мама работает в детском саду в городе Апатиты Мурманской области много лет. Сын с женой никак не уговорят Людмилу Николаевну переехать к ним в Москву.
В комментариях к программу "Когда все дома" Малахова и его жену осыпали комплиментами.
Но и покритиковали: "Мне очень нравиться жена Андрея. Респект ей. А вот Андрей в последнее время вызывает сожаление и раздражение. перестань снимать виталин, шурыгиных и иже с ними. Ты талантлив и найди достойные темы. а то прямой твой эфир смотреть отвращение. чистая правда. ничего личного" (орфография и пунктуация сохранены)
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес