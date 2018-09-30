Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время беременности

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время второй беременности. Второго ребенка - дочку - 47-летняя ведущая популярных шоу на телевидении родила в браке с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

По признанию Леры, дочку они вымолили. В сети спорят, сама рожала теледива, или пара воспользовалась услугой суррогатной матери. Кудрявцева твердо заявила: выносила и родила дочь сама.

Хейтеры обсуждали и имя, которое выбрали родители новорожденной девочке. Некоторые сочли, что для дочери знаменитостей имя Мария слишком простое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)25 Сен 2018 в 7:16 PDT

Лера Кудрявцева восстановилась после родов, вышла на работу и начала понемногу рассказывать о малышке. Оказывается, они с мужем договаривались назвать дочь в зависимости от кого, на кого она будет похожа. На мама - назовут Алисой, на папу - Машей. По словам Леры - дочь - папина копия. Так и имя девочке выбрали, как договорились заранее.

А на съемках программы "Секрет на миллион" со знаменитым фигуристом и тренером Александром Жулиным , ведущая шоу поделилась, как протекала ее беременность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)29 Сен 2018 в 2:07 PDT

Редко какая беременная женщина не захочет чего-то особенного. У Кудрявцевой изменилось обоняние.

На месяцы беременности Лера полюбила технические и химические запахи. Так запах чистящего средства приводил ее в восторг, успокаивал запах метрополитена, точнее - разогретых рельс.

Отметим, до появления на свет дочки Лера Кудрявцева стала бабушкой. У ее 27-летнего сына Жана родился сын.