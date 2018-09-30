Валдис Пельш рассказал об обмане на программе «Розыгрыш»

Телеведущий Валдис Пельш признался, что ему до сих пор стыдно за то, что обманывал зрителей. Он поделился воспоминаниями о съемках знаменитой программы «Розыгрыш» и рассказал, что зачастую звездные гости были в курсе, что они снимаются в шоу.

«Розыгрыш», который в середине 2000-х годов стал настоящим прорывом, хотя и был некой калькой зарубежных программ. Шутить над звездами, ставить их в неудобные и сложные ситуации было тогда не принято, и очень не многих удавалось «развести». «В «Розыгрыше» были события, за которые мне стыдно, хотя я не имею никакого отношения к авторской задумке. Потому что у нас было несколько ситуаций, когда «сливали» звездам розыгрыш, и они просто не приезжали, а съемки — это дорогое развлечение», — рассказал Пельш в программе «Честное слово».

Чтобы избежать очередных «утечек», редакторы программы решили не посвящать его соведущую Татьяну Арно и самого Валдиса в детали розыгрыша, а иногда просто договаривались со звездами. Были попытки разыграть и самого Пельша. «Я не мог запретить продюсерам разыгрывать меня, но я сыграл на их жадности, объяснив, что я знаю технологию и рабочие моменты «Розыгрыша», поэтому у них все может пойти насмарку. «Я просто встану, расхохочусь и уйду», – рассказал Пельш о том, как боролся с собственными коллегами.

Несмотря на все сложности, возникающие в работе над юмористическим проектом, Валдис считает «Розыгрыш» по-настоящему бесценным опытом. И всегда с ностальгией вспоминает самые яркие моменты съемок.