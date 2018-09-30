Филипп Киркоров угрожает автору слухов о переезде дочери Пугачевой в США
30 сентября 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Филипп Киркоров угрожает автору слуха о переезде дочери Пугачевой в Америку. Он обещает инсайдеру серьезный разговор, а мы знаем как король поп-сцены умеет язвительно общаться с журналистами.
О том, что Кристина Орбакайте решила переехать в США написали многие СМИ. Например, «СПИД-Инфо» сообщает, что у певицы в Штатах давно есть недвижимость – дом в Майами и квартира в Нью-Йорке, где недавно был закончен ремонт. Родители мужа артистки Михаила Земцова постоянно живут в Америке, там же с нового года и будет учиться их общая дочь Клавдия. Девочка родилась в Майами, имеет американское гражданство и уже начала ходить в подготовительный класс в Нью-Йорке. Поэтому российской звезде все равно придется жить на две страны. Так что может история об официальном переезде семейство Орбакайте за границу и «утка», но не лишенная под собой вполне реальных оснований.
Но Филипп Киркоров решил выступить как рьяный борец за справедливость и защитить честь дочери Примадонны. В программы «Центральное телевидение» он заявил, что не понимает, кому и зачем потребовалось создавать шумиху провокационными и фейковыми новостями, а все сплетни назвал «спланированной атакой». «Хотелось бы взглянуть в глаза этому сплетнику. Мне найдется, что ему сказать», - заявил Филипп Бедросович, - «Кристина Орбакайте всегда пела и продолжит выступать в России».
Угрозы певца, конечно, страшные, но абсолютно безадресные, поскольку установить автора слухов совершенно не реально, однако депутат Госдумы Вадим Манукян, уверен, что сделал это Андрей Малахов. Вот с ним и должен «поговорить» Филипп Киркоров.
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