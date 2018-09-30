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"Это безобразное кумовство" зрители возмущены выбором Агутина на шоу "Голос"

30 сентября 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

"Это безобразное кумовство" зрители возмущены выбором Агутина на шоу "Голос"

Зрители шоу «Голос 60+» обвиняют наставника Леонида Агутина в «безобразном кумовстве и наглой подтасовке». Когда в слепых прослушиваниях он с первых нот узнал голос своего отца Николая Агутина многие надеялись, что он сохранит нейтралитет и не повернется к исполнителю. Но сыновние чувства взяли верх, и он выбрал родственника в свою команду. Тогда многие сочли это шуткой, но простили наставнику необъективность на первом этапе.

Но «шутка» затянулась, и отец звезды абсолютно неоправданно занял место более достойных исполнителей. И теперь уже зрители не готовы прощать Агутину такой несправедливости. «Вчера мы, зрители шоу возмущались кумовством безобразным и откровенным протаскиванием своих близких родственников на финальную лестницу. Я уже даже сомневалась, что Агутину хватит сил и совести не тащить до конца своего папу совсем уже к первому месту», - рассуждали Ирина Петровская и Ксения Ларина в программе «Человек из телевизора».

Между тем, ради своего отца Леонид Агутин «слил» прекрасных исполнителей, которые действительно пели, в то время как Николай Петрович прошептал трогательную пеню о маме, объяснив это тем, что зрители и дальше хотят видеть в шоу его отца. Но, как оказалось, это вовсе не так, зрители хотя объективной оценки и видеть в финале действительно талантливых исполнителей, а сейчас Агутин дискредитировал шоу.

«Сочувствую участникам "Голоса" из команды Агутина - они были обречены. В прошлый раз Агутин показал, как он любит папу, а сегодня должен был показать себя профессионалом. Конкурс потерял свой смысл», «Удалить из проекта двух талантливых людей и оставить впроекте своего папу который не поет а шепчет, как можно после этого назвать наставника? Нравится как поет папа, организуй ему концерт в Кремле за свои деньги и посмотри сколько человек придут на этот концерт», «Это шоу «Голос», а не шоу «Крутые родственники»! Со стороны Агутина это было непрофессионально. Тогда надо на собственном шоу предложить выступать папе, а не на шоу, которое делается за деньги 1 Канала», «Это же был реальный шанс для кого-то, а он занял чье-то место. И я не понимаю, почему безголосый папа должен вызывать у меня понимания больше, чем любой другой участник с реальными вокальными данными. Почему рабочего из Сургута с великолепным голом и тембром слили, а папу Агутина довели до финала? А потом мы все жалуемся, что на сцене и с экранов одни и те же лица десятилетиями! Да потому что не пробиться сквозь кумовство!», «Чего вы ждали? Это ж Россия! Кругом блат и кумовство. Да и деньги в семейный бюджет будут не лишние! Театр абсурда продолжается!»

Пользователи так же вспомнили, что в одном из сезонов традиционного «Голоса» на слепых прослушиваниях вышел сын Градского. Тогда метру и в голову не пришло брать сына в собственную команду. Более того, он сказал: «Давай, иди отсюда, все понятно». Агутин поступить как профессионал не смог.

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