Полиция произвела арест поселившегося в доме Шер преступника

Полиция Малибу на днях арестовала преступника, который незаконно проник на территорию и проживал в особняке всемирно известной 72-летней певицы Шер. Однако звезда, скорее всего, об этом не знает.

В Калифорнии задержан 23-летний Донован Руиз. По некоторым данным, он является сыном одной из помощниц Шер. Но не только проникновение на территорию частной собственности стало причиной ареста.

Согласно данным полиции Малибу, Руиз также несет ответственность за поставку наркотиков жертве, которая позже умерла от передозировки, а точнее, в середине сентября, пишет издание People.

Несмотря на то, что задержание произошло в резиденции певицы, полиция утверждает, что с ее персоной дело никак не связано. Сама же звезда сейчас находится на гастролях в Австралии.