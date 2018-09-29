Максим Галкин поиронизировал над постом беременной Собчак

В социальной сети Instagram среди подписчиков сегодня разгорелась настоящая дискуссия, посвященная комментарию Максима Галкина по отношению к одной из записей на странице Ксении Собчак.

Светская львица, телеведущая и политик Ксения Собчак выложила фотографию, подпись к которой гласит: "Долгое отсутствие практики портит самую лучшую квалификацию: когда чертовка стареет, она становится ангелом!".

Пост Ксении, среди прочих, прокомментировал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин: "Держись, Ксения! Ты всегда найдешь, кого обложить! Верь в себя! Ну какой из тебя ангел?".

Подписчики иронию оценили, но разделились на два лагеря. Одни восприняли выражение Максима как издевку, вторые - как дружеское подтрунивание и слова поддержки.

"Вот и пойми позитивный он [комментарий - прим. ред. АН], или негативный. А лайкают все: и фанаты, и хейтеры. Ибо каждый воспринимает, как хочет", - отметил кто-то из фолловеров Собчак.



