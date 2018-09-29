Сергей Пенкин оказался в должниках?
29 сентября 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Российский певец Сергей Пенкин задолжал кредитору порядка 63 млн рублей. Об этом напомнили артисту в пресс-службе Дорогомиловского района суда со ссылкой на иск Владимира Капустина.
Суд взыскал с Пенкина по иску Владимира Капустина более 63 млн рублей еще 18 апреля текущего года. Однако артист так и не погасил имеющуюся у него задолженность.
Тогда сумма основного долга составила около 3 миллионов рублей, проценты по договору - 105 тысяч рублей, а проценты за нарушение срока возврата достигли более 60 млн рублей.
Сам эстрадный певец данную информацию отрицает: «Это какая-то ошибка, никаких долгов у меня нет, первый раз слышу», - заявил Пенкин Агентству «Москва».
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