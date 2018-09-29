Брачное агентство Розы Сябитовой закрыто
29 сентября 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
«Главная сваха страны» телеведущая Роза Сябитова накануне закрыла свое брачное агентство «Роза-клуб». Причиной, по ее словам, стали упущенные ею ранее бразды правления организацией.
Брачное агентство «Роза-клуб», которое за 7 лет своего существования поспособствовало семейному счастью не одного десятка довольных пар, перестало приносить доход.
Роза рассказала, что в бытность оную при создании ИП открыла слишком много организаций. В какой-то момент она выпала из процесса и перестала понимать, что в них происходит.
«Я исправно оплачивала счета, налоги, вкладывая средства, но дохода не получала. И зачем такая радость?», - цитирует ее слова издание «СтарХит».
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