Пугачева осыпала внучку комплиментами на своей страничке в соцсети
29 сентября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Алла Пугачева осыпала комплиментами свою маленькую внучку. На страничке в социальной сети примадонна российской эстрады опубликовала снимок шестилетней Клавдии.
Кадр, на котором девочка запечатлена сидящей на яркой скамейке, артистка подписала добрыми словами в адрес внучки. По словам Пугачевой, в Клавдии сочетаются скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние. Про красоту Алла Борисовна не стала и упоминать, поскольку девочка обладает яркой и необычной внешностью.
Поклонники артистки написали, что Клавдия очень похожа на своего папу Михаила Земцова и отметили, что внуки Пугачевой Никита и Дени также являются прекрасными ребятами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес