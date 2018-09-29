Пугачева осыпала внучку комплиментами на своей страничке в соцсети

Известная российская певица Алла Пугачева осыпала комплиментами свою маленькую внучку. На страничке в социальной сети примадонна российской эстрады опубликовала снимок шестилетней Клавдии.

Кадр, на котором девочка запечатлена сидящей на яркой скамейке, артистка подписала добрыми словами в адрес внучки. По словам Пугачевой, в Клавдии сочетаются скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние. Про красоту Алла Борисовна не стала и упоминать, поскольку девочка обладает яркой и необычной внешностью.

Поклонники артистки написали, что Клавдия очень похожа на своего папу Михаила Земцова и отметили, что внуки Пугачевой Никита и Дени также являются прекрасными ребятами.