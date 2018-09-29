Поклонники заметили, что Анастасия Волочкова хорошеет день ото дня
29 сентября 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники балерины Анастасии Волочковой заметили, что артистка в последнее время хорошеет день ото дня. На недавних снимках в социальной сети можно заметить, что знаменитость буквально расцвела.
Многим показалось, что Анастасия постройнела и начала еще чаще носить наряды, которые демонстрируют тонкую талию и рельефные руки. Кроме того, фолловерам по душе пришлась новая прическа Волочковой – теперь танцовщица носит распущенные прямые волосы, а не пучок.
Некоторые подписчики не исключают, что положительные изменения во внешности балерины связаны с улучшением ее отношений с бывшим мужем Игорем Вдовиным. Сама Анастасия никак не комментирует домыслы поклонников.
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