Божена Рынска сообщила, что вышла замуж

Известный российский журналист и блогер Божена Рынска сообщила в соцсети о своем замужестве. Согласно последней информации, избранником 43-летней женщины стал политолог по имени Игорь Малашенко.

Рынска опубликовала фотографию на своей закрытой страничке в Instagram, под которой попросила поприветствовать новую мадам Малашенко. Журналистка также отметила, что гости не хотели уходить с ее праздника, подготовка к которому была секретной, передает "Газета.Ru".

Божена Рынска поблагодарила организаторов торжества и пообещала поклонникам раскрыть все детали своей тайной свадьбы чуть позже.