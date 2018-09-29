Божена Рынска сообщила, что вышла замуж
29 сентября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский журналист и блогер Божена Рынска сообщила в соцсети о своем замужестве. Согласно последней информации, избранником 43-летней женщины стал политолог по имени Игорь Малашенко.
Рынска опубликовала фотографию на своей закрытой страничке в Instagram, под которой попросила поприветствовать новую мадам Малашенко. Журналистка также отметила, что гости не хотели уходить с ее праздника, подготовка к которому была секретной, передает "Газета.Ru".
Божена Рынска поблагодарила организаторов торжества и пообещала поклонникам раскрыть все детали своей тайной свадьбы чуть позже.
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