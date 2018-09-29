Внучка Олега Ефремова хотела свести счеты с жизнью

Внучка Олега Ефремова написала настоящую исповедь на страницах своей социальной сети. Она рассказала, как боролась с клинической депрессией, не хотела жить и даже мечтала о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Для многих поклонников 31-летняя Ольга Ефремова является настоящим олицетворением оптимизма. «Веселая зажигалка Ефра», «Тайфун энергии», публикующий забавные случаи со съемочной площадки, чтобы позабавить своих подписчиков на самом деле считает себя «депрессивным интровертом», который в какой-то момент не смог самостоятельно справиться с заболеванием.

«Те 4 месяца были настоящим адом на земле. Самое страшное происходило утром. Когда жить не казалось возможным в принципе, и единственное, что хотелось- это никогда не просыпаться. Ни есть, ни пить, ни выходить, боже упаси, из дома. Тогда я ощущала себя насекомым, застывшим в янтаре, мертвым. Ты не принимаешь в голове тот факт, что болен! Ты просто пребываешь в полной уверенности в том, что жизнь кончена, и это все- твоя вина. И нет никакого выхода. Никогда. Депрессия, тем и страшна, что обволакивает и обездвиживает, таким образом, довольно часто доводя до самоубийства», - написала Ольга в своем Instagram.

Тогда ей помогла близкая подруга ее матери, которая сама в это время проходила курс химиотерапии. Она взяла в охапку страдающую актрису и отвезла к врачу. «И вот, представьте, я-25летняя кобыла, которой, казалось бы, радоваться, да плясать, и реально борющийся за жизнь средних лет человек, в косынке. Я все понимала, но не могла двинуться, все сковал паралич и страх, а потом, ещё хуже, такое странное даже нежелание уже из этого выбираться», - призналась звезда.

Врачам удалось помочь девушке, которая считает, что ей еще повезло, потому что «ее клиническая депрессия начала развиваться в сторону маниакально-депрессивного психоза, но могла прогрессировать и в шизофрению». У актрисы постепенно появилось желание жить, выходить из дома, общаться с друзьями, она снова вернулась к работе.

«Очень важно понимать, что депрессия- это физиологическая болезнь! Все дело в падении серотонина и прекращении выработки его в должном для нормального функционирования количестве. Это лечится! И это обязательно нужно лечить. Мы должны быть счастливыми, просто потому, что имеем эту невероятную возможность- жить! Мы здесь- для радости и любви! Смысл жизни – в жизни!», - уверена внучка Ефремова. Таким образом она решила поддержать всех тех, кому приходится бороться с подобным недугом и помочь им.

Поклонники были шокированы откровениями Ольги, но поддержали ее желание честно и открыто говорить о своих проблемах.