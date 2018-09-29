"Это ложь!", Иван Краско и его "любовница" готовы разоблачить ток-шоу Шепелева

88 –летний артист Иван Краско и его, якобы «любовница» рассказали журналистам, что все истории в ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» сплошная ложь, которой пичкают доверчивых зрителей.

В одной из последних программ зрителям рассказали о новом романе престарелого актера с молодой массажисткой – Юлей Кичемасовой, которая уверяла, что готова «сделать своего Ванечку самым счастливым на свете», родив от него кучу детей. Нам показали кадры романтических прогулок новоиспеченной пары, посиделки в ресторане и нежные поцелуи. А как вдохновенно девушка врала о сексе с заслуженным пенсионером!

Врала, потому что сразу после эфира Кичемасова позвонила журналистам и в лоб задала вопрос: «Мне Первый канал не заплатил обещанных денег, но я бы за денежку, которая меня устроит, дала бы вам интервью. Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите?» Как пишет «СПИД-Инфо» девушка очень старалась на съемках программы «На самом деле», но так и не получила обещанного гонорара.

Не отстает от своей «молодой любовницы» и Иван Иванович, правда денег он не просит, а готов рассказать всю правду абсолютно бесплатно, по потому что возмущен неуемной фантазией редакторов шоу, навязавших ему очередную даму сердца. «Навязали мне эту Юлю, якобы она моя возлюбленная. Конечно, я ее не знал до съемок ток-шоу. Увидел перед шоу, когда нам нужно было сделать подсъемы для передачи. Тогда меня попросили быть с ней нежнее», - признался актер.

Краско считает, что «сценарий» Первого канала делает из него посмешище и портит репутацию. «Редакторша чуть в обморок не упала, когда я сказал, что я их разоблачу, Дурь такая, что дальше некуда! Им же надо придумывать сюжеты, хотя эти линии сюжета мне абсолютно не свойственны. Конечно, мне начали говорить, что, мол, заплатили же. А я отвечаю: «Да, у меня вместо сериалов вот это шоу», — цитирует артиста «Комсомольская правда».

Оправдание, конечно, странное. Телеканал платит деньги не только за участие «в позоре на всю Россию», но и за молчание. Видимо, это прекрасно понимает третья участница скандала молодая жена Краско – Наталья Шевель. Именно поэтому она единственная, кто воздерживается от комментариев.