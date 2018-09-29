Барбра Стрейзанд после неудачного опыта разочаровалась в клонировании

Всемирно известная певица и актриса Барбра Стрейзанд сообщила, что полностью разочаровалась в клонировании. Артистка обратилась за помощью к специалистам в сфере генной инженерии после трагедии.

В прошлом году скончалась собака знаменитости, к которой та была невероятно привязана. Стрейзанд решила клонировать свою любимицу Саманту породы котон-де-тулеар. Как сообщает "7 Дней", результат разочаровал Барбру, несмотря на то, что она получила сразу двух собак, похожих внешне на ее ушедшего из жизни питомца.

Певица констатировала, что душу клонировать невозможно. По словам Стрейзанд, Саманта была очень похожа на нее и поступала не так, как все. Они прожили вместе четырнадцать лет, поэтому расставаться с собакой ей было очень тяжело. Барбра подчеркнула, что ее новые любимицы Вайолет и Скарлетт являются очень забавными, но им не сравниться со своей предшественницей.