«Меня ничего не радовало», Наташа Королева о депрессии и походам к психологам

«45 – баба ягода опять!» Это только на словах все просто, а в реальности, даже звезды, столкнувшись с кризисом переходного возраста, впадают в депрессию и начинают бегать по психологам.

Певица Наташа Королева рассказала, как ей удалось справиться с тем, что после 40 жизнь перестает радовать своими красками. «До сорока лет ты живешь, и вроде бы все хорошо, безоблачно и легко. И вот в «сорокет» начинается процесс какой-то ломки: кажется, что все не так и не эдак, это не нравится, того не хочу. Я почувствовала, что меня больше не радует то, что доставляло удовольствие», - призналась артистка.

Личностный кризис затянулся, звезда даже хотела бросить сцену, настолько безрадостным ей казалось все вокруг. «Порой даже не хотелось выходить из дома, видеть людей — казалось, я так от всех устала! Вот так меня штормило. И физиологически, и духовно чувствовала, как что-то во мне меняется, и мозги по-другому начали работать, и иначе стала воспринимать окружающую действительность», рассказала Королева «Телепрограмме».

И когда певица поняла, что не справляется самостоятельно с затянувшейся депрессией, она обратилась за помощью к специалистам. «Во-первых, психотерапевт нашел правильные слова, во-вторых, провел пару сеансов гипнотерапии. После общения с ним я обратилась к медитации, которая помогает установить гармонию с внешним миром. Я стала читать много литературы о том, как после энергетических затрат, когда ты опустошена, восполнять эти ресурсы», — поделилась Королева.

Сейчас уже звезде удалось стравиться с кризисом переходного возраста, у нее много идей и проектов. Она снова активно выступает, готовится к юбилейному концерту и счастлива. «Сейчас мне прямо хорошо, получаю удовольствие от жизни! Чувствую, как второе дыхание поперло! Нахожусь в состоянии любви, гармонии, полного удовлетворения. Стала такой же жизнерадостной, как раньше», - радуется Наталья.