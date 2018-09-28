Шоумен, резидент Comedy Club Павел Воля 28 сентября вспомнил спортсмена, актера, шоумена, телеведущего Владимира Турчинского. В этот день бодибилдеру Владимиру Турчинскому, выступающему под псевдонимом "Динамит", в 2018 году исполнилось бы 55 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)28 Сен 2018 в 4:49 PDT

Павел Воля опубликовал фото Турчинского и подписал снимок: "Сегодня Вовке было бы 55".

Владимир Турчинский родился 28 сентября 1963 года. Умер скоропостижно 16 декабря 2009 года в 46-летнем возрасте. "Очень жаль что он ушел так рано. Светлая память..", - пишут в комментариях. Причиной смерти "Динамита" был сердечный приступ.

Владимир Турчинский прославился как "Динамит" в телешоу "Бои гладиаторов". Принимал участие в мировых первенствах среди самых сильных атлетов планеты. Турчинский вел ряд программ на телевидении: "Фактор страха", "Фактор страха-2", "Самый сильный человек", "Смех без правил", "Убойная лига". Сотрудничал с радиостанцией "Серебряный дождь", а также снимался в кинофильмах и сериалах.

Турчинский - мастер спорта по борьбе дзюдо, кандидат в мастера спорта по вольной и классической борьбе. В 1991 году на первом и единственном чемпионате СССР по американскому футболу он стал чемпионом СССР в составе команды "Московские медведи". Обладатель Кубка России по американскому футболу в составе команды "Московские гиганты". Выступал с этой командой в полупрофессиональной футбольной лиге в США.



Его сын от первого брака с первой Ириной 32-летний сын Илья - чемпион Москвы по армрестлингу.

18-летняя дочь Ксения от третьей жены, как и первой, Ирины, - модель, учится в театральном вузе.