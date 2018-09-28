Первая жена популярного певца Владимира Кузьмина Татьяна раскрыла шокирующие подробности его отношений с Аллой Борисовной Пугачевой. По словам женщины, певица была трижды беременной.

Развелась Татьяна с Кузьминым из-за того, что музыкант постоянно изменял ей и обманывал. Она рассказала о девочке, которую Алла Пугачева якобы родила от Кузьмина и отдала в детский дом. Татьяна отметила, что Примадонна могла ждать ребенка в 1987 году. Якобы во время ее выступления в Сан-Ремо это было заметно, сообщает "СтарХит". "У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала", - уверяет Татьяна

Владимир Кузьмин недавно развелся со своей третьей женой и вновь холост.