Жена Владимира Кузьмина: "Алла Пугачева родила от него троих детей"
28 сентября 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Первая жена популярного певца Владимира Кузьмина Татьяна раскрыла шокирующие подробности его отношений с Аллой Борисовной Пугачевой. По словам женщины, певица была трижды беременной.
Развелась Татьяна с Кузьминым из-за того, что музыкант постоянно изменял ей и обманывал. Она рассказала о девочке, которую Алла Пугачева якобы родила от Кузьмина и отдала в детский дом. Татьяна отметила, что Примадонна могла ждать ребенка в 1987 году. Якобы во время ее выступления в Сан-Ремо это было заметно, сообщает "СтарХит". "У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала", - уверяет Татьяна
Владимир Кузьмин недавно развелся со своей третьей женой и вновь холост.
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