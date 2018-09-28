Супруга Дэвида Бекхема беременна пятым ребенком, их старший сын в шоке
28 сентября 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга британского футболиста Дэвида Бекхема Виктория беременна пятым ребенком. Появились сообщения в СМИ, что бывшая солистка группы Spice Girls, занимающаяся сейчас дизайном одежды, Виктория Бекхем станет мамой в пятый раз в марте будущего года.
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44-летняя Виктория со своим мужем воспитывают четверых детей - троих сыновей и дочь. Их старшему сыну Бруклину сейчас 19 лет, говорят он шокирован новостью о пополнении в их семье. Знаменитости надеются, что родят еще одну девочку.
О беременности супруги Дэвида Бекхема рассказали друзья семьи. Якобы они были в гостях у звездного семейства, и за ужином Дэвид, подняв бокал вина, трогательно признался, что у них с Викторией будет пятый малыш.
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Второму сыну Бекхемов Ромео - сейчас 16 лет, Крузу - 13, а дочке Харпер - семь. Совсем недавно ходили слухи, что Дэвид и Виктория находятся на грани развода. Подождем до весны.
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