Супруга Дэвида Бекхема беременна пятым ребенком, их старший сын в шоке

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхема Виктория беременна пятым ребенком. Появились сообщения в СМИ, что бывшая солистка группы Spice Girls, занимающаяся сейчас дизайном одежды, Виктория Бекхем станет мамой в пятый раз в марте будущего года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)16 Сен 2018 в 5:41 PDT

44-летняя Виктория со своим мужем воспитывают четверых детей - троих сыновей и дочь. Их старшему сыну Бруклину сейчас 19 лет, говорят он шокирован новостью о пополнении в их семье. Знаменитости надеются, что родят еще одну девочку.

О беременности супруги Дэвида Бекхема рассказали друзья семьи. Якобы они были в гостях у звездного семейства, и за ужином Дэвид, подняв бокал вина, трогательно признался, что у них с Викторией будет пятый малыш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)17 Сен 2018 в 6:04 PDT

Второму сыну Бекхемов Ромео - сейчас 16 лет, Крузу - 13, а дочке Харпер - семь. Совсем недавно ходили слухи, что Дэвид и Виктория находятся на грани развода. Подождем до весны.