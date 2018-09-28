Певица Валерия поразила фанатов изменившимся стилем

Известная российская певица Валерия поразила своих поклонников изменившимся стилем. Артистка в последнее время начала выбирать очень яркие и сложные наряды, хотя ранее отдавала предпочтение сдержанным комплектам.

Валерия с приходом пасмурной и холодной погоды стала одеваться невероятно ярко. Более того, 50-летняя певица не боится сочетать сразу несколько разных цветов.

Некоторые подписчики сочли, что красные колготки и сапоги, а также неоново-желтые туфли в возрасте артистки не являются уместными, однако преданные поклонники знаменитости пришли в восторг от таких аксессуаров. Многие отметили, что Валерия – невероятно уверенная в себе женщина и может носить красные и желтые пальто, а также цветастые юбки. Фолловеры заметили также, что в такой яркой одежде звезда выглядит еще моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)26 Сен 2018 в 5:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)25 Сен 2018 в 7:29 PDT