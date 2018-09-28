Певица Валерия поразила фанатов изменившимся стилем
28 сентября 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Валерия поразила своих поклонников изменившимся стилем. Артистка в последнее время начала выбирать очень яркие и сложные наряды, хотя ранее отдавала предпочтение сдержанным комплектам.
Валерия с приходом пасмурной и холодной погоды стала одеваться невероятно ярко. Более того, 50-летняя певица не боится сочетать сразу несколько разных цветов.
Некоторые подписчики сочли, что красные колготки и сапоги, а также неоново-желтые туфли в возрасте артистки не являются уместными, однако преданные поклонники знаменитости пришли в восторг от таких аксессуаров. Многие отметили, что Валерия – невероятно уверенная в себе женщина и может носить красные и желтые пальто, а также цветастые юбки. Фолловеры заметили также, что в такой яркой одежде звезда выглядит еще моложе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес