Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу после рождения сына, как и многие женщины в мире, столкнулась с послеродовой депрессией. Звезда рассказала, как смогла победить депрессию без медикаментов.

На днях Гвинет Пэлтроу дала откровенное интервью. Актриса призналась, что после рождения сына Мозеса она стала жертвой послеродовой депрессии, и поделилась тем, как смогла преодолеть ее без применения медикаментов.

«У меня была послеродовая депрессия, когда я родила сына Мозеса. Врач хотел выписать мне антидепрессанты. Я подумала, что если они действительно мне понадобятся, то я куплю их, ведь эти средства наверняка действительно помогают многим людям. Но я решила искать альтернативные методы лечения», - рассказала Гвинет Пэлтроу.

Звезда поделилась своими лайфхаками, которые помогли ей преодолеть депрессию без медикаментов: «Я записалась на терапию и снова начала заниматься спортом. Еще я прекратила употреблять алкоголь и просто позволила себе немного отдохнуть. Я даже стала спать дольше».

Актриса не забыла отметить, что в тот непростой период ей оказал моральную поддержку муж Крис Мартин, теперь уже бывший. Кстати, уже в эти выходные Гвинет Пэлтроу снова отправится под венец. Ее новым супругом станет актер Брэд Фэлчак, сообщает «Телепрограмма».