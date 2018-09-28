Гвинет Пэлтроу рассказала о послеродовой депрессии
28 сентября 2018, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу после рождения сына, как и многие женщины в мире, столкнулась с послеродовой депрессией. Звезда рассказала, как смогла победить депрессию без медикаментов.
На днях Гвинет Пэлтроу дала откровенное интервью. Актриса призналась, что после рождения сына Мозеса она стала жертвой послеродовой депрессии, и поделилась тем, как смогла преодолеть ее без применения медикаментов.
«У меня была послеродовая депрессия, когда я родила сына Мозеса. Врач хотел выписать мне антидепрессанты. Я подумала, что если они действительно мне понадобятся, то я куплю их, ведь эти средства наверняка действительно помогают многим людям. Но я решила искать альтернативные методы лечения», - рассказала Гвинет Пэлтроу.
Звезда поделилась своими лайфхаками, которые помогли ей преодолеть депрессию без медикаментов: «Я записалась на терапию и снова начала заниматься спортом. Еще я прекратила употреблять алкоголь и просто позволила себе немного отдохнуть. Я даже стала спать дольше».
Актриса не забыла отметить, что в тот непростой период ей оказал моральную поддержку муж Крис Мартин, теперь уже бывший. Кстати, уже в эти выходные Гвинет Пэлтроу снова отправится под венец. Ее новым супругом станет актер Брэд Фэлчак, сообщает «Телепрограмма».
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