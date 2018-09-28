Леди Гага произвела фурор своим «королевским» нарядом

Известная эпатажными образами певица Леди Гага в очередной раз произвела фурор, появившись на лондонской премьере фильма со своим участием в роскошном платье в стиле елизаветинской эпохи.

Публика ахнула от восторга, когда Леди Гага вышла на красную дорожку в роскошном платье цвета слоновой кости с золотой вышивкой. Наряд с корсетом, пышным воротником и пышной юбкой, расшитой золотой вышивкой в стиле «арлекин», был выполнен в стиле костюмов елизаветинской эпохи и доработан специально для модного выхода звезды.

Леди Гага, олицетворявшая собой в этом костюме гламур и пафос, вела себя томно и рассыпалась в комплиментах актеру Брэдли Куперу, с которым вместе сыграла главные роли в фильме.

«Брэдли – мой друг на всю жизнь. Невероятный человек. Я не только нашла отличного друга, но и стала свидетельницей его актерского мастерства. Это человек эпохи Ренессанса», - цитирует поп-звезду «Телепрограмма».