Жена Александра Кержакова заявила, что футболист и не думал сохранять семью

Супруга известного футболиста Александра Кержакова призналась, что ее развод с возлюбленным неминуем. Милана сообщила своим подписчикам в социальной сети, что спортсмен и не думал сохранять их семью.

Один из фолловеров спросил, хочет ли молодая женщина воссоединиться с мужем, на что она ответила, что это не нужно Александру. Милана также добавила, что в настоящий момент пытается добиться полноценного общения со своим сыном, поскольку Кержаков по-прежнему не дает ей часто видеться с малышом, передает "7 Дней".

Молодая мать напомнила, что бывшая жена футболиста Екатерина Сафронова была лишена родительских прав, поскольку Александр вынудил ее признаться в зависимости от запрещенных веществ. Милана опасается, что ее ситуация завершится аналогичным образом.