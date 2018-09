Маккартни признался в соперничестве с Ленноном во времена The Beatles

Известный британский музыкант-мультиинструменталист Пол Маккартни признался в соперничестве с коллегой Джоном Ленноном во времена существования знаменитой «ливерпульской четверки».

«Он писал Strawberry Fields, я писал Penny Lane. Он вспоминал свой старый район в Ливерпуле, а я вспоминал свой», - поделился сэр Пол Маккартни ностальгическими воспоминаниями в одном из последних интервью.

Музыкант признался, что они с Джоном Ленноном соперничали и старались переплюнуть один другого, поэтому весьма критически относились к творчеству друг друга. В частности, из всех песен, написанных Полом Маккартни для The Beatles, Джон Леннон удостоил похвалы лишь одну. Это была песня Here, There and Everywhere: «Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ее».

Сам Пол Маккартни, в свою очередь, находил в себе силы похвалить музыкальные композиции друга-соперника только, если был «немного пьяным», цитирует музыканта «Газета.ру».