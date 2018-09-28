Маккартни признался в соперничестве с Ленноном во времена The Beatles
28 сентября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известный британский музыкант-мультиинструменталист Пол Маккартни признался в соперничестве с коллегой Джоном Ленноном во времена существования знаменитой «ливерпульской четверки».
«Он писал Strawberry Fields, я писал Penny Lane. Он вспоминал свой старый район в Ливерпуле, а я вспоминал свой», - поделился сэр Пол Маккартни ностальгическими воспоминаниями в одном из последних интервью.
Музыкант признался, что они с Джоном Ленноном соперничали и старались переплюнуть один другого, поэтому весьма критически относились к творчеству друг друга. В частности, из всех песен, написанных Полом Маккартни для The Beatles, Джон Леннон удостоил похвалы лишь одну. Это была песня Here, There and Everywhere: «Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ее».
Сам Пол Маккартни, в свою очередь, находил в себе силы похвалить музыкальные композиции друга-соперника только, если был «немного пьяным», цитирует музыканта «Газета.ру».
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