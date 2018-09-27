В чем жизненные принципы Олега Газманова?
27 сентября 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Как известно, знаменитый певец Олег Газманов смог найти себя в спорте. Он уже много лет увлекается отжиманием и другими физическими упражнениями. В его 67 лет он находится в прекрасной форме.
Совсем недавно в сети появилась очередная запись, где Газманов рассказал о своих жизненных принципах, которые помогают ему оставаться в форме, как пишет интернет-журнал Мои года.
Также певец довольно часто выкладывает в интернет свои фото и видео с занятий спортом. Этим он дает положительную мотивацию своим подписчикам.
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