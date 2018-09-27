В чем жизненные принципы Олега Газманова?

Как известно, знаменитый певец Олег Газманов смог найти себя в спорте. Он уже много лет увлекается отжиманием и другими физическими упражнениями. В его 67 лет он находится в прекрасной форме.

Совсем недавно в сети появилась очередная запись, где Газманов рассказал о своих жизненных принципах, которые помогают ему оставаться в форме, как пишет интернет-журнал Мои года.

Также певец довольно часто выкладывает в интернет свои фото и видео с занятий спортом. Этим он дает положительную мотивацию своим подписчикам.