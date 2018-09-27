Целый час потратил Филипп Киркоров на поздравление с днем рождения Ани Лорак. Король российской эстрады хотел первым поздравить любимую родную Каролину. Ани Лорак 27 сентября иполнилось 40 лет. Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье

Но пока Киркоров подбирал для певицы самые важные слова, его немного опередили. Муж Ани Лорак, которого подозревают в измене певицы, тоже сегодня поздравил супругу.

"Хотел поздравить тебя в первые минуты твоего ДР, но пока писал это послание и выбирал фотографию, ... - час и пролетел", - пишет Киркоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)26 Сен 2018 в 2:59 PDT

Артист в эти дни находится на гастролях и смог поздравить коллегу только в соцсети.

"Желаю тебе, чтобы и дальше в твоей яркой и солнечной жизни ДИВЫ на сцене и доброй мягкой озорной трогательной и ранимой девчонки в жизни, которую я встретил и запомнил именно такой почти 20 лет назад- все оставлялось именно на таком заряде ПОЗИТИВА ( как ты любишь говорить) , СЧАСТЬЯ и самое главное АНШЛАГОВ АНШЛАГОВ И ЕЩЁ РАЗ АНШЛАГОВ,...", - пожелал Филипп, крестный отец дочки Ани Лорак Софии.

"Пожелать могу тебе только одного, что себе желаю и всем своим самым близким и родным людям - ЗДОРОВЬЯ!!", - продолжил Киркоров и признался: "Люблю тебя, и свою крестницу, твою замечательную доченьку Сонечку". (Орфография и пунктуация сохранены).