Киркоров час писал поздравление Ани Лорак: "С днем рождения, любимая!"
27 сентября 2018, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Целый час потратил Филипп Киркоров на поздравление с днем рождения Ани Лорак. Король российской эстрады хотел первым поздравить любимую родную Каролину. Ани Лорак 27 сентября иполнилось 40 лет.
Но пока Киркоров подбирал для певицы самые важные слова, его немного опередили. Муж Ани Лорак, которого подозревают в измене певицы, тоже сегодня поздравил супругу.
"Хотел поздравить тебя в первые минуты твоего ДР, но пока писал это послание и выбирал фотографию, ... - час и пролетел", - пишет Киркоров.
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Артист в эти дни находится на гастролях и смог поздравить коллегу только в соцсети.
"Желаю тебе, чтобы и дальше в твоей яркой и солнечной жизни ДИВЫ на сцене и доброй мягкой озорной трогательной и ранимой девчонки в жизни, которую я встретил и запомнил именно такой почти 20 лет назад- все оставлялось именно на таком заряде ПОЗИТИВА ( как ты любишь говорить) , СЧАСТЬЯ и самое главное АНШЛАГОВ АНШЛАГОВ И ЕЩЁ РАЗ АНШЛАГОВ,...", - пожелал Филипп, крестный отец дочки Ани Лорак Софии.
"Пожелать могу тебе только одного, что себе желаю и всем своим самым близким и родным людям - ЗДОРОВЬЯ!!", - продолжил Киркоров и признался: "Люблю тебя, и свою крестницу, твою замечательную доченьку Сонечку". (Орфография и пунктуация сохранены).
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