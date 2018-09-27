Кети Топурия и коляска для близнецов‍: фанаты заинтригованы

Популярная певица Кети Топурия поделилась с поклонниками снимком коляски для близнецов, что вызвало бурное обсуждение среди подписчиков. Соответствующий кадр опубликован в Instagram звезды.

Данным фото знаменитость определенно подогрела интерес фанатов к собственной персоне. Поклонники Топурии задались вопросом: а не беременна ли солистка группы «А-Студио»?

В настоящий момент Кети уже перестала скрывать амурные отношения с известным репером Гуфом. Совместные снимки звезд все чаще появляются на страницах пары в социальных сетях.

Поэтому теперь поклонники российских исполнителей с нетерпением ждут развития событий. И новым витком в отношениях между молодыми людьми вполне может стать беременность певицы.

«Один ребенок хорошо, а два лучше, особенно, когда есть такая удобная коляска для близнецов», - подписала выложенный ею снимок Кети Топурия.