Настасья Самбурская села в тюрьму из-за Орбакайте
27 сентября 2018, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря роли Кристины Соколовской в молодежном сериале "Универ", оказалась за решеткой из-за дочери Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте.
Все дело в том, что Настасья приняла участие в съемках нового клипа Кристины "Пьяная вишня". Действие происходит в ночном клубе для сексуальных меньшинств.
После потасовки в травести-клубе главную героиню клипа забирают в полицейский участок и сажают в камеру. И именно там она неожиданно находит свою любовь.
Коротким видеороликом, являющимся кусочком нового клипа, Самбурская поделилась со своими подписчиками в Instagram, подписав: "Смотрим, любим, ругаем! Ну, как обычно)".
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