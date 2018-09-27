Настасья Самбурская села в тюрьму из-за Орбакайте

Популярная актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря роли Кристины Соколовской в молодежном сериале "Универ", оказалась за решеткой из-за дочери Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте.

Все дело в том, что Настасья приняла участие в съемках нового клипа Кристины "Пьяная вишня". Действие происходит в ночном клубе для сексуальных меньшинств.

После потасовки в травести-клубе главную героиню клипа забирают в полицейский участок и сажают в камеру. И именно там она неожиданно находит свою любовь.

Коротким видеороликом, являющимся кусочком нового клипа, Самбурская поделилась со своими подписчиками в Instagram, подписав: "Смотрим, любим, ругаем! Ну, как обычно)".



