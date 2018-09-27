Певица Кристина Орбакайте заинтриговала своими словами о готовности стать бабушкой. В одном из интервью старшая дочь Аллы Пугачевой призналась, что она уже готова к внукам. Андрея Рыжего из "Иванушек" признали за сына Орбакайте и внука Пугачевой

Первенцу Орбакайте Никите Преснякову сейчас 27 лет. Молодой человек женат на Алене Красновой.

Супруга Никиты - 21-летняя красавица, студентка, модель. После свадьбы хейтеры стали наблюдать, рассматривать фотографии Алены, не начал ли у нее увеличиваться живот. Но пока официально пара о грядущем прибавлении в семействе не объявляла.

Их семье минувшим летом исполнился год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova)27 Июл 2018 в 2:58 PDT



"Как дети сами решат, как сложится их судьба, так все и будет. Мы ничего не загадываем", - ответила Кристина на вопрос о желании нянчить внуков. По словам Орбакайте, было бы странно, если бы она не хотела стать бабушкой, - пишет издание Woman.ru.

Сама Кристина мамой стала рано. До 30 она родила и Никиту, и второго сына Дени Байсарова. А вот дочка Клава появилась на свет, когда певице исполнилось 40 лет.

По признанию Орбакайте, растить девочку ей сложнее, с сыновьями было проще. "Девочки — это другая планета. С ними нужно быть очень аккуратными, филигранно строить каждую фразу. Девочки все видят, все замечают, все чувствуют", - объяснила она.