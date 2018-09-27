Алексей Рыбин считает продажу паспорта Цоя аморальной
27 сентября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин заявил, что считает продажу паспорта и других вещей Виктора Цоя аморальным поступком. По его мнению, эти реликвии стоило передать семье музыканта.
Ранее стало известно, что накануне в Москве на аукционных торгах были проданы паспорт и некоторые другие вещи, принадлежавшие легендарному музыканту Виктору Цою. В частности, паспорт, стартовая цена которого была объявлена в 2,5 миллиона рублей, ушел с молотка за 9 миллионов рублей. В числе проданных лотов оказались также рукопись песни с автографом, записная книжка с номерами телефонов московской и питерской рок-богемы, блокнот с черновиками.
«Это совершенно аморальный поступок. И у того, кто продавал, и у тех, кто купил паспорт, записную книжку и рукопись, отсутствует представление о порядочности. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом – передать семье. Впрочем, удивляться не приходится – порядочность и мораль в современном обществе не в ходу», - высказался об этой ситуации Алексей Рыбин.
Алексей Рыбин – музыкант, писатель, продюсер, сценарист, режиссер. Летом 1981 года вместе с Виктором Цоем и Олегом Валинским основал группу «Гарин и гиперболоиды», затем переименованную в «Кино». Первый альбом «Кино» под названием «45» записан с его участием, сообщает РИА Новости.
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