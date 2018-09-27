Алексей Рыбин считает продажу паспорта Цоя аморальной

Сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин заявил, что считает продажу паспорта и других вещей Виктора Цоя аморальным поступком. По его мнению, эти реликвии стоило передать семье музыканта. Паспорт Виктора Цоя ушел с молотка в Москве

Ранее стало известно, что накануне в Москве на аукционных торгах были проданы паспорт и некоторые другие вещи, принадлежавшие легендарному музыканту Виктору Цою. В частности, паспорт, стартовая цена которого была объявлена в 2,5 миллиона рублей, ушел с молотка за 9 миллионов рублей. В числе проданных лотов оказались также рукопись песни с автографом, записная книжка с номерами телефонов московской и питерской рок-богемы, блокнот с черновиками.

«Это совершенно аморальный поступок. И у того, кто продавал, и у тех, кто купил паспорт, записную книжку и рукопись, отсутствует представление о порядочности. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом – передать семье. Впрочем, удивляться не приходится – порядочность и мораль в современном обществе не в ходу», - высказался об этой ситуации Алексей Рыбин.

Алексей Рыбин – музыкант, писатель, продюсер, сценарист, режиссер. Летом 1981 года вместе с Виктором Цоем и Олегом Валинским основал группу «Гарин и гиперболоиды», затем переименованную в «Кино». Первый альбом «Кино» под названием «45» записан с его участием, сообщает РИА Новости.