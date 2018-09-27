Сати Казанова поставила на место подписчицу, заподозрившую ее мужа в корысти

Певица Сати Казанова поставила на место подписчиков, которые сочли, что ее муж живет за счет артистки. Некоторые полагают, что Стефано Тиоццо не работает, но при этом пользуется всеми благами жизни со звездой.

Сати решила ответить одной из своих подписчиц, которая заявила, что супруг певицы якобы "хорошо устроился". Казанова поспешила "разочаровать добрую девушку" и отметила, что Стефано успешен как фотограф и хорошо зарабатывает, передает сегодня "7 Дней".

Отметим, что Тиоццо делает снимки природы, которые кажутся его жене великолепными. Сати призналась, что восхищается мужчиной, который способен видеть истинную красоту окружающего мира.