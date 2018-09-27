Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье
27 сентября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Супруг известной певицы Ани Лорак впервые намекнул на их расставание. Сегодня артистка празднует свое 40-летие, и в честь праздника Мурат Налчаджиоглу опубликовал в соцсети трогательное поздравление.
На своей страничке мужчина написал, что Лорак сделала ему лучший подарок в жизни – дочь. Он также отметил, что певица является его "бесконечной любовью". Мурат завершил свое искреннее поздравление словами: "Вместе мы или нет – ты являешься единственной".
Интересно, что Налчаджиоглу отключил возможность комментирования данного поста, вследствие чего нельзя сказать, что именно думают поклонники Лорак о его словах.
Напомним, минувшим летом в семье Ани Лорак разгорелся скандал из-за предполагаемой измены Мурата.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес