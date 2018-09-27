Супруг Ани Лорак впервые намекнул на проблемы в семье

Супруг известной певицы Ани Лорак впервые намекнул на их расставание. Сегодня артистка празднует свое 40-летие, и в честь праздника Мурат Налчаджиоглу опубликовал в соцсети трогательное поздравление.

На своей страничке мужчина написал, что Лорак сделала ему лучший подарок в жизни – дочь. Он также отметил, что певица является его "бесконечной любовью". Мурат завершил свое искреннее поздравление словами: "Вместе мы или нет – ты являешься единственной".

Интересно, что Налчаджиоглу отключил возможность комментирования данного поста, вследствие чего нельзя сказать, что именно думают поклонники Лорак о его словах.

Напомним, минувшим летом в семье Ани Лорак разгорелся скандал из-за предполагаемой измены Мурата.