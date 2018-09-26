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Авторы Comedy Club ушли к конкурентам

26 сентября 2018, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Авторы Comedy Club ушли к конкурентам
фото: globallookpress.com

Группа авторов программы Comedy Club, выходящей на канале ТНТ, в новом телевизионном сезоне ​будет разрабатывать сценарии для телеканала СТС. Популярные комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин с июля уже перешли в «СТС Медиа».

Радион Бигулаев - один из авторов Comedy Club. Команда сценаристов под его руководством приступила к работе в холдинге «СТС Медиа» 19 сентября, - сообщает РБК.

В возглавляемую Бигулаевым авторскую группу входят сценаристы Тимур Аристанбаев, Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Артем Кирсанов, Алексей Леонов и Александр Иванченко. В этом составе они сотрудничали с Comedy Club последние три года, в основном писали шутки для резидентов.

Команда Бигулаева преимущественно будет работать над проектами для телеканала СТС, первым из которых станет перезапуск юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!».

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