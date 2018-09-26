Авторы Comedy Club ушли к конкурентам
26 сентября 2018, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Группа авторов программы Comedy Club, выходящей на канале ТНТ, в новом телевизионном сезоне будет разрабатывать сценарии для телеканала СТС. Популярные комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин с июля уже перешли в «СТС Медиа».
Радион Бигулаев - один из авторов Comedy Club. Команда сценаристов под его руководством приступила к работе в холдинге «СТС Медиа» 19 сентября, - сообщает РБК.
В возглавляемую Бигулаевым авторскую группу входят сценаристы Тимур Аристанбаев, Сергей Кашников, Дмитрий Добролюбов, Артем Кирсанов, Алексей Леонов и Александр Иванченко. В этом составе они сотрудничали с Comedy Club последние три года, в основном писали шутки для резидентов.
Команда Бигулаева преимущественно будет работать над проектами для телеканала СТС, первым из которых станет перезапуск юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес