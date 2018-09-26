Сын шоумена Сергея Зверева до сих пор разыскивает своего генетического отца. Совсем недавно он познакомился со своей матерью Викторией Парфеновой. Она и рассказала, что в свое время решила отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, вот только месть вылилась ей боком. Она забеременела и родив сына, оставила его в детском доме.

Елена Шинкаренко – та самая любовница появилась в студии ток-шоу «На самом деле». Она рассказала, что отцом Зверева-младшего был ее супруг Андрей, вот только о существовании ребенка он не знал. «Андрей не позволил бы своему сыну остаться в детском доме. Мы бы с радостью приняли его в семью», - уверяла женщина. Каким образом матери Сергея удавалось скрывать от односельчан и беременность и роды – остается загадкой.

В любом случае, увидеться с отцом Звереву-младшему было не суждено. Андрей Шинкаренко скончался 8 лет назад от сахарного диабета. Зато не программе появился сын Елены и Андрея - Вадим Шинкаренко. Он и согласился на проведение генетической экспертизы между ним и его предполагаемым братом.

И каково же было изумление публики и всех участников шоу, когда ведущий Дмитрий Шепелев произнес: «Вероятность того, что вы являетесь братьями, равна нулю», пишет издание "СПИД-Инфо".