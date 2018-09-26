Родной брат Александра Буйнова стал отшельником и поет в церковном хоре

Старший брат известного певца Александра Буйнова разочаровался в жизни и живет отшельником. Звездный родственник нечасто его навещает и почти не рассказывает о нем журналистам.

На самом деле, мало кто знает, что у Буйнова было три брата и каждый из них так или иначе связан с музыкой. Один, джазовый пианист, погиб в результате несчастного случая. Второй - преподаватель музыки, умер в прошлом году. 77-летний Аркадий работал дирижером в Военной академии им. М.В. Фрунзе, корреспондентом на радио, а затем стал продюсером музыкальных программ на Первом канале.

«У него есть много грамот и наград, но Аркадий удалился от всех дел, мирские заботы и живет в деревне. Столичная суета ему больше не интересна. Он очень культурный человек, который в отличие от меня все-таки окончил консерваторию», - цитирует Буйнова «Мир новостей».

Именно осознание культурных ценностей и не позволило Аркадию Буйнову и дальше работать в отечественном шоу-бизнесе. Он разочаровался, бросил все и уехал в подмосковное село Загорново Раменского района. Там он и стал певчим в хоре при местной церкви Михаила Архангела. «Аркадий живет на другом конце области, я приезжал к нему месяца два назад. Но туда очень тяжело добираться, так что особо не наездишься, да и интересы у нас разные», - признался артист.

Старший брат на выступления известного родственника не ходит и вообще старается ничего не рассказывать о знаменитости. «Мой брат Аркаша очень похож на Льва Толстого. Он с длинной окладистой белой бородой, степенный. Как-то по телевизору услышал пару романсов в моем исполнении и сказал: «Вот это уже наконец-то на что-то похоже», - рассказал Буйнов о критическом отношении брата к его собственному творчеству.